Певица Наталья Подольская поделилась фото в кожаном белье и длинных сапогах

Российская певица Наталья Подольская поделилась откровенной фотосессией в честь 42-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в черном кожаном комплекте белья и коричневых длинных сапогах, соединяющихся поясом на талии. В качестве украшений звезда выбрала золотые браслеты и цепи.

Знаменитости сделали мейкап и укладку с распущенными волосами. «С чувством окрыленности и по-ковбойски смело лечу в свои 42!» — подписала Подольская.

В апреле Подольская показала фигуру в коротком топе и шортах. Певица снялась напротив зеркала в спортзале в фитнес-костюме.