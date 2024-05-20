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20:41, 20 мая 2024Ценности

Наталья Подольская поделилась откровенной фотосессией в честь 42-летия

Певица Наталья Подольская поделилась фото в кожаном белье и длинных сапогах

Фото: @nataliapodolskaya

Российская певица Наталья Подольская поделилась откровенной фотосессией в честь 42-летия. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Исполнительница разместила серию снимков, на которых предстала в черном кожаном комплекте белья и коричневых длинных сапогах, соединяющихся поясом на талии. В качестве украшений звезда выбрала золотые браслеты и цепи.

Знаменитости сделали мейкап и укладку с распущенными волосами. «С чувством окрыленности и по-ковбойски смело лечу в свои 42!» — подписала Подольская.

В апреле Подольская показала фигуру в коротком топе и шортах. Певица снялась напротив зеркала в спортзале в фитнес-костюме.

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      Екатерина Ештокина
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