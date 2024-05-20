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18:25, 20 мая 2024Мир

В России ответили на заявление Украины о неизбежности переговоров

Сенатор Джабаров: переговоры с Украиной начнутся по окончании СВО
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Литвиненко о неизбежности переговоров. В беседе с «Лентой.ру» сенатор заявил, что переговоры начнутся по окончании специальной военной операции (СВО).

Ранее Литвиненко сказал, что Киев осознает неизбежность переговоров с Россией по итогам вооруженного конфликта. «Украина четко осознает, что конфликт закончится переговорами», — сказал Литвиненко, добавив, что основой для переговоров должна стать «формула мира» украинского лидера Владимира Зеленского. По его мнению, это заложит основы урегулирования конфликта на десятилетия.

«Если господин Литвиненко считает, что основой переговоров должна стать "формула мира" Зеленского, то это говорит, что Украина не видит смысла в проведении мирных переговоров, так как "формула мира" Зеленского неприемлема для России ни в коем случае», — ответил Литвиненко.

Господин Литвиненко ошибается, и переговоры закончатся, когда мы решим задачи специальной военной операции

Владимир Джабаровпервый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Сенатор также исключил возможность пересмотра Москвой своих требований, предъявляемых к Украине. «Мы не будем поступать принципами, нам слишком тяжело дается эта борьба, поэтому смягчать нашу позицию мы не будем», — пояснил сенатор.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг информацию о тайных переговорах с Россией. Он пояснял, что цель подобных слухов — уменьшение числа участников мирного саммита по Украине в Швейцарии.

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      Кирилл Садовский
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