Новый фильм Гая Ричи стал лидером проката в России и СНГ

Фильм «Министерство неджентльменских дел» собрал 122,1 миллиона рублей в прокате

Новый фильм режиссера Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» стал лидером кинопроката в России и СНГ. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Картина британского режиссера, созданная при участии продюсерского центра медиасервисов «Яндекса» «Плюс студия», заработала за прошедшие выходные 122,1 миллиона рублей. В фильме снялись актеры Тиль Швайгер, Хиро Файнс Тиффин, Генри Кавилл, Эйса Гонсалес и другие. В основу сценария картины легла книга Дэмиена Льюиса «Министерство неджентльменской войны: как тайные войны Черчилля подожгли Европу и породили современные теневые операции».

Второе место среди лидеров проката занял фильм «Сто лет тому вперед» режиссера Александра Андрющенко, который заработал 56 миллионов рублей за выходные. Картина была снята по одноименной повести советского писателя-фантаста Кира Булычева. На третьем месте в рейтинге оказался фильм «Огненный лис» режиссера Дмитрия Шпиленка, собравший 17,5 миллиона рублей. Сюжет картины посвящен лисицам-огневкам Ветру, Лаве и их детенышам, которые стали героями Кроноцкого заповедника.

Ранее в Минкультуры прокомментировали отказ в прокате нового фильма Гая Ричи.