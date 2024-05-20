Обезьяна пробралась в деревню и напала на шестерых людей

В Индии обезьяна напала на деревню и ранила шестерых жителей

В Индии деревня обезьяна устроила налет на деревню. Об этом сообщает Kalinga TV.

В деревню Матнагар, штат Одиша, пробралась агрессивная обезьяна. За несколько дней она напала как минимум на шестерых жителей деревни: кусала их, царапала и сбрасывала на них предметы.

После того как один из местных, Дологобинда Бехера, был настолько серьезно ранен, что ему потребовалась госпитализация, люди стали бояться покидать дома. Они закрывают окна домов, а на улицу выходят только с палкой в руках.

Жители Матнагара обратились к чиновникам ведомства с просьбой как можно скорее поймать обезьяну. Местные жалуются, что, пока животное не уберут из деревни, они не смогут нормально жить.

Ранее сообщалось, что обезьяна в Таиланде прыгнула на мотоцикл и устроила аварию. Животному удалось отобрать один пакет продуктов у пострадавшего водителя.

