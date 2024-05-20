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13:02, 20 мая 2024Путешествия

Пассажир напился и попытался открыть дверь самолета во время полета

Пассажир рейса из Ванкувера в Сидней попытался открыть дверь самолета в небе

Фото: Unsplash

Пассажир неназванной иностранной авиакомпании напился и попытался открыть дверь самолета в небе. Об этом пишет The Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел 14 мая во время рейса из Ванкувера в Сидней. Когда лайнер находился над Тихим океаном, 33-летний канадец по имени Рахулрит Сингх Манн начал открывать дверь аварийного выхода. Попутчик мужчины заметил это и остановил его.

Как сообщает издание, сотрудники авиакомпании пересадили нарушителя в заднюю часть салона и наблюдали за ним до конца 15-часового полета. После посадки в Сиднее борт встретила полиция, иностранцы арестовали и предъявили ему обвинение в угрозе безопасности самолета. За это нарушение предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа в размере 5000 долларов США (около 454,9 тысячи рублей), тюремного заключения или и того, и другого.

20 мая Манн предстал перед местным судом, где не признал вину. Ему разрешили выйти под залог, его дело должно вернуться в суд 8 июля.

В начале мая похожий случай произошел на рейсе российской авиакомпании «Уральские авиалинии». Пассажир устроил дебош на борту, толкнул стюардессу и попытался открыть дверь самолета, находившегося в воздухе.

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      Марина Черняк
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