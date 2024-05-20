Россияне расхотели покупать жилье

Эксперт Радченко: спрос на покупку жилья в России снизился на фоне инфляции

Спрос на покупку недвижимости в России снижается на фоне инфляции. О том, что граждане страны расхотели покупать жилье, рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН.

Эксперт пояснила, что уровень зарплат россиян не успевает за инфляцией, поэтому спрос на приобретение жилья падает. При этом Радченко считает отмену льготной ипотеки необходимостью.

«По статистике прошлого года, 80 процентов ипотечных клиентов отдавали за кредит чуть ли не 80 процентов своей зарплаты», — отметила она. В таких условиях есть серьезные риски для ипотечной системы и экономики страны в целом, подчеркнула Радченко.

Ранее стало известно, что россияне охладели к приобретению жилья ради инвестиций — доля таких покупателей на рынке ипотеки уменьшилась вдвое в 2023 году. Большая часть заемщиков по итогам прошедшего года (72 процента) покупала жилье для собственного проживания или дополнительное жилье для себя, детей в будущем либо родственников (26 процентов).