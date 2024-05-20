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07:26, 20 мая 2024Силовые структуры

Российский адвокат получил 3,5 года за имитацию стрельбы по мемориалу

Во Владивостоке осудили на 3,5 года адвоката за имитацию стрельбы по мемориалу

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Во Владивостоке суд апелляционной инстанции приговорил к 3,5 года лишения свободы жителя города Артема за имитацию стрельбы по мемориалу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Приморского края.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Речь идет об адвокате Максиме Чихунове, уточняет РЕН ТВ. По данным ведомства, в октябре 2022 года во Владивостоке он имитировал расстрел из пускового устройства гранатомета мемориальной доски, установленной к 100-летию проведения Приамурского Земского Собора под руководством генерала Михаила Константиновича Дитерихса на фасаде дома № 85 по улице Светланской. Адвокат заснял свое поведение и опубликовал в интернете.

Отмечается, что первый суд решил оправдать Чихунова.

Ранее стало известно, что в Иркутске адвокату, обещавшему прекратить дело за два миллиона рублей, дали пять лет.

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      Екатерина Кашурникова
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