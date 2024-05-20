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23:21, 20 мая 2024Бывший СССР

Российский дрон атаковал украинского боевого робота в ДНР

РВ: дрон российского спецназа атаковал робота ВСУ в Часовом Яре
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Alexey Belkin / News.ru /: Global Look Press

Дрон спецназа Южного военного округа (ЮВО) России атаковал боевого робота Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что оператор беспилотника заметил движение вражеского робота и атаковал его. Противник получил осколочные повреждения и прекратил движение.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Евгений Шевченко заявил, что российские войска готовят операцию по оперативному окружению группировок украинской армии на двух направлениях. По его мнению, удар для создания одного из «котлов» пройдет в направлении Донецка через Часов Яр.

Также лидер Украины Владимир Зеленский подтвердил переброску резервов с других направлений под Харьков. Он связал успехи российских военных на харьковском направлении с нехваткой средств противовоздушной обороны (ПВО) у ВСУ и в очередной раз обвинил страны Запада с затягиванием решения по передаче ПВО Киеву.

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      Евгений Силаев
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