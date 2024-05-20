Рысь поймала на обед гремучую змею и попала в объектив камеры

В США рысь поймала на обед гремучую змею и попала в объектив камеры

Фотоловушка в США запечатлела рысь, которая поймала на обед гремучую змею. Об этом сообщает USA Today.

Хищница попала в объектив камеры в штате Аризона, в Национальном заповеднике дикой природы. На снимке она гордо идет по холму с крупной гремучей змеей в зубах. «Рыси любят оживлять свой обычный рацион, периодически добавляя в него гремучих змей. Кролики и зайцы, как правило, являются их любимой едой, но ядовитые змеи время от времени тоже попадают в меню», — прокомментировала фото сотрудница Департамента рыболовства и дикой природы США .

Она добавила, что хотя схватка с гремучей змеей может показаться рискованной, инстинкты и молниеносная реакция рыси позволяют ей охотиться на опасных рептилий без всяких опасений.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Марбелья поймали рысь, которую завезли в страну под видом кота. При этом в Испанию дикую кошку привезли в 2022 году из России самолетом.