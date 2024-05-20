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13:23, 20 мая 2024Ценности

Сара Джессика Паркер раскрыла отношение к своей внешности

Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Американская актриса и продюсер Сара Джессика Паркер призналась, что не любит свою внешность из-за веса. Соответствующее интервью состоялось в подкасте Glad We Had This Chat с писателем Кэролайн Хиронс.

59-летняя знаменитость раскрыла, что ей не нравится быть худой и трудно набрать вес. «Многим людям приходится нести свой крест. Мне не нравится быть худой. И если вы встречали моих братьев и сестер, то видели, что у них такая же генетическая структура. Я бы предпочла быть полнее, но мое тело устроено так», — поделилась она.

При этом звезда заявила, что относится к себе значительно лучше, когда, помимо ходьбы, занимается физической активностью. Она рассказала, что ежедневно готовит ужин для своей семьи. «Я люблю свиные или бараньи отбивные», — заключила она.

Ранее внешний вид Сары Джессики Паркер на прогулке смутил поклонников. Актрису заметили во время прогулки в Нью-Йорке в укороченных брюках с лампасами, белом топе и черном плаще с гороховым принтом.

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      Екатерина Ештокина
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