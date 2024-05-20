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17:21, 20 мая 2024Бывший СССР

Момент уничтожения французской ракеты над ЛНР попал на видео

Опубликовано видео уничтожения французской ракеты SCALP в пригороде Луганска
СюжетРабота систем ПВО:

Уничтожение французской крылатой ракеты SCALP, которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать пригород Луганска, попало на видео. Запись опубликована в Telegram-канале «Военкоры Русской весны» («РВ»).

На кадрах видно, как российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбивают стремительно летящий снаряд в воздухе. Происходит взрыв, сопровождающийся сильным выбросом пламени и дыма.

Авторы публикации обращают внимание на подрыв тандемной (сдвоенной) боевой части.

Утром 20 мая ВСУ нанесли ракетный удар по жилому кварталу поселка Юбилейный в Луганске. В результате начался пожар. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что для атаки города украинские военные применили западное вооружение.

Позднее появились подробности удара по окрестностям Луганска. В силовых структурах рассказали об использовании ВСУ французской ракеты.

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      Варвара Кошечкина
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