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10:42, 20 мая 2024Мир

Стало известно о сроках вывода войск США из Нигера

WP: войска США выйдут из Нигера к середине сентября

Фото: Staff Sgt. Amy Younger / U.S. Air Force / AP

США выведут свои войска из Нигера не позднее 15 сентября этого года. Об этом сообщает The Washington Post (WP) с ссылкой на источники.

«Пентагон надеялся избежать вывода войск посредством переговоров, направленных на сохранение своих давних контртеррористических операций в Нигере. Вместо соглашения о продлении присутствия США четырехдневные переговоры завершились установлением крайнего срока — 15 сентября — для вывода американских войск», — передает издание.

Авторы материла также приводят слова источника из Пентагона, который назвал результат переговоров «не очень хорошим». Он подчеркнул, что это решение «ставит под сомнение релевантность значительных инвестиций и большого количества времени», потраченных США на партнерство с Нигером.

Ранее представители Министерств обороны Нигера и США договорились о выводе американских войск с территории страны. Однако стороны договорились продолжить сотрудничество в представляющих общий интерес областях.

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      Дарья Устьянцева
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