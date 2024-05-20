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09:33, 20 мая 2024Экономика

ЦБ проследит за импортозамещением в российских банках

ЦБ с 27 мая начнет контролировать импортозамещение в российских банках

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Банк России с 27 мая начнет следить за соблюдением банками и некредитными финансовыми организациями планов перехода на отечественные программное обеспечение (ПО), радиоэлектронную продукцию, телекоммуникационное оборудование, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение регулятора.

Отмечается, что под контроль попадет соблюдение сроков, установленных для перехода указом президента РФ. Согласно документу, с 1 января 2025 года объекты критической информационной инфраструктуры, которыми в том числе владеют банки, должны будут работать только на отечественном ПО.

В выпущенных Банком России указаниях определено, что в конце каждого квартала соответствующие кредитные организации и НКО отчитываются о переходе на отечественные решения, а также о проведенных для этого закупках.

Как отмечает директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий Промсвязьбанка (ПСБ) Игорь Панов, банки уже давно начали замещать иностранные решения отечественными. В ВТБ оценили долю независимых от зарубежных технологий прикладных систем в 70 процентов, а расходы на отечественное программное обеспечение в 82 процента от их общих объемов.

В то же время не все выдерживают установленные темпы. В середине апреля Ассоциация банков России направляла властям письма с просьбой продлить срок импортозамещения, в которых указывалось, что российские решения для банков пока не готовы к эксплуатации.

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      Дмитрий Воронин
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