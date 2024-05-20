В Дагестане семья устроила сход после пропажи дочери. Девушка заявила, что сама ушла из дома, но ей не верят

В Дагестане 22-летняя якобы похищенная девушка вышла на связь и объяснилась

В Левашинском районе Дагестана семья устроила сход возле местного отдела МВД после похищения 22-летней дочери Патимат без согласования. Позже она вышла на связь и заявила, что ушла добровольно.

Родственники пояснили, что девушка, оказавшаяся в плену, уже была засватана, но другим односельчанином. Она, по данным близких, пропала пять дней назад. Никакого похищения в рамках обряда не планировалось, утверждают родные девушки. Издание Baza публикует видео с места событий, где слышны крики и плач собравшихся у отдела полиции женщин.

У нас девушек похищают, чужих жен похищают. Над аварцами издеваются, не считают людьми. Нас никто не слышит. Аллах, помогите нам! Наших девушек не оставляют, не дают, здесь люди плачут одна из участниц схода

Родственники уверены, что полиция защищает похитителя

Родные Патимат обращались в правоохранительные органы по факту пропажи дочери, однако полиция никак не реагировала на их заявления. Они уверены, что полицейские встали на сторону похитителя и защищают его интересы. Дагестанцы предположили, что это связано с родственниками похитителя, которые работают в МВД.

Девочку похитили, не спросив разрешения, девочка не хотела. Это было не обоюдно. Не отдают, не приходят, ни с отцом, ни с матерью никакой связи. Мы везде обращались, и в полицию, и в прокуратуру, но на нас не обращают внимания. Мол: это бывает у всех. Не бывает! Мы не хотим этого оставлять. Тут уже междоусобные войны начинаются родственники похищенной Патимат

До этого в одном из мессенджеров жительница Дагестана успела написать матери и объяснить, что ее выкрал неизвестный молодой человек. Девушка даже прикрепила локацию, но после перестала выходить на связь. «Украл он меня», — гласило последнее сообщение Патимат, отправленное родственникам.

Сторона похитителей высказалась о ситуации

Спустя примерно три часа после появления новостей о сходе в Дагестане похищенная 22-летняя Патимат записала видео с объяснениями и заявила, что ушла по собственному желанию 15 мая. По ее словам, она сама уехала с парнем по имени Башир, к которому не имеет никаких претензий. Авторы Baza утверждают, что видео записывали полицейские.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Вместе с этим комментарии дала и сторона похитителей. Там заявили, что Патимат никто не лишал свободы и она ушла сама, так как молодые люди влюблены друг в друга. Однако отец девушки был против их брака и подобрал дочери другого кандидата. По их версии, Башир не смог бы «выкупить» невесту. После этого Башир и Патимат решились на «похищение по согласию» и заключили исламский брачный обряд никах.

В свою очередь, мать девушки уверена, что на ее дочь надавили. «Мне скинули видео, где она дрожит, заплаканная вся, опухшая. Говорит, что она по собственной воле поехала к похитителям. И расписку взяли. Есть свидетели, мы не знаем, под каким давлением она была. Может, ей какие-то таблетки давали. (...) 22 года мы этого ребенка лелеяли», — сказала женщина.