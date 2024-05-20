В Госдуме состоится публичное обсуждение налоговой реформы

В Госдуме начинается публичное обсуждение налоговой реформы в России

В Государственной Думе Российской Федерации начинается публичное обсуждение подходов к трансформации налоговой системы. Оно состоится на экспертном совете комитета по бюджету и налогам, участие в котором примут эксперты, ученые бизнес-объединения и другие заинтересованные лица.

Ранее руководитель думского комитета по бюджету Андрей Макаров заявил об обсуждении, запланированном на 20 мая. По его словам, корректировка налоговой системы поможет реализовать нужные функции государства, включая растущие социальные расходы. При этом важно и сохранение стабильности, чтобы ключевые параметры системы оставались неизменными до 2030 года, указал Макаров.