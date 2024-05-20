В МИД призвали россиян воздержаться от поездок в Афганистан

МИД: Россия обеспокоена сообщениями о нападении на туристов в Афганистане

В Москве встревожены сообщениями о террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане. В МИД рекомендовали россиянам воздерживаться от посещения этой страны, рассказали в ведомстве.

«В Москве встревожены сообщениями об очередном террористическом нападении на иностранных туристов в Афганистане», — отметили в МИД.

Как уточняется, 17 мая три человека стали жертвами обстрела «неустановленными лицами на рынке в городе Бамиан». При этом еще четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжелые ранения, добавили в дипведомстве.

На фоне «крайне сложной ситуации с безопасностью в Афганистане МИД России настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения этой страны».

Ранее агентство Reuters сообщило, что Вооруженные боевики напали на группу иностранных туристов в Афганистане. Отмечалось, что инцидент произошел 17 мая в центральной части провинции Бамиан. Злоумышленники расправились с тремя испанскими путешественниками и одним жителем Афганистана.