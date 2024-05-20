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11:36, 20 мая 2024Наука и техника

В России рассказали о недостатках «Абрамсов» и «Леопардов»

Замначальника ГАБТУ: вес «Абрамсов» и «Леопардов» снижает их подвижность

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Вес танков западного производства, которые крупнее машин советской школы, снижает их подвижность. О недостатках Abrams и Leopard, переданных Киеву, рассказал замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России генерал-майор Сергей Шаленый, пишут «Известия».

Он отметил, что увеличение массы техники также снижает ее проходимость и затрудняет транспортировку.

«Представленная на выставке экспозиция позволяет наглядно увидеть: "Абрамсы" и "Леопарды" намного крупнее танков старой советской школы. И на бездорожье большой вес и габариты становятся серьезным минусом. А защищенность, которой добились за счет увеличения размеров и массы, все равно нивелируется современными средствами поражения», — сказал он.

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Шаленый подчеркнул, что на поле боя оказалось много застрявших машин, которые противник не может эвакуировать.

Ранее в мае гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что специалисты госкорпорации не нашли ничего суперинтересного в западной трофейной технике, добытой российскими бойцами в ходе специальной военной операции.

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