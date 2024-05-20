Член ОП Григорьев: Киев намеренно убивает украинцев для обвинения России

Есть свидетельские показания, что Киев намеренно убивает украинцев и фиксирует это на видео для последующего обвинения России в жестокости. Об этом заявил член Общественной палаты России, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в беседе с радио Sputnik.

«Люди рассказывают, что даже на украинских территориях, которые находятся под контролем ВСУ, специально собирали людей, наносили туда удар, а через 5-6 минут приезжали западные журналисты, СМИ начинали это все снимать и просили рассказать, как русские нанесли удар», — рассказал Григорьев.

По его словам, если очевидцы говорят, что удар нанесла Украина, то съемка тут же прекращается, а операторы уезжают.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и главком Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский игнорируют просьбы о помощи от военных, попавших в окружение. Он подчеркнул, что власть требует от солдат стоять до последнего.