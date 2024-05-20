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19:29, 20 мая 2024Забота о себе

Врач назвала опасным длительное следование популярной диете

Эндокринолог Павлова предупредила, что кетодиета может вызывать старение клеток

Фото: Dulin / Shutterstock / Fotodom

Длительное следование популярной кетодиете может вызывать старение клеток. Об этом в своем Telegram-канале предупредила эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По словам Павловой, долгое следование принципам кетогенной диеты провоцирует скопление в нормальных тканях старых клеток, которые негативно влияют на работу сердца и почек. В то же время, если придерживаться подобной системы питания с перерывами, воспалительные процессы не начнутся, успокоила эндокринолог.

При этом Павлова отметила, что кетодиета может быть опасна для здоровья и подходит не всем. Она объяснила, что подобный рацион питания прописывают пациентам, например, с не купируемой лекарствами эпилепсией. «Да, некоторые люди могут почувствовать улучшение после такой диеты, но других она способна покалечить. При длительном применении кетодиета уменьшает объем мышечной ткани и способствует росту жировой», — предупредила врач.

В заключение Павлова добавила, что людям, чувствующим боль в правом боку после употребления жирной пищи, кетодиета категорически противопоказана.

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      Вера Владзиевская
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