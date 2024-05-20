Захарова высказалась о процессе над основателем WikiLeaks Ассанжем
Захарова: процесс над Ассанжем является продолжающейся экзекуцией
Судебный процесс над основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем является продолжающейся экзекуцией. Так о решении Высокого суда Англии и Уэльса позволить обвиняемому оспорить постановление о выдаче США высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС
«Сложно назвать продолжающуюся экзекуцию "решением в пользу Ассанжа"», — заявила дипломат.
Ранее стало известно, что суд в Лондоне разрешил основателю WikiLeaks подать новую апелляцию, чтобы оспорить решение об экстрадиции в США. Ассанж неоднократно заявлял, что может стать объектом дискриминации как гражданин иностранного государства, что убедило судей вынести постановление в пользу обвиняемого.