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18:03, 20 мая 2024Мир

Заседание ООН началось с минуты молчания в память о Раиси

ООН начала заседание Совбеза минутой молчания в память о президенте Ирана Раиси

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания, объявленной в память о президенте Ирана Эбрахиме Раиси, которого не стало в результате авиакатастрофы. Об этом новостная служба ООН сообщила в соцсети Х.

«Члены Совбеза ООН минутой молчания почтили память президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира-Абдоллахиана и других официальных лиц, ушедших из жизни в результате крушения вертолета 19 мая», — утверждается в публикации.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, совершил жесткую посадку. Помимо президента и главы МИД Ирана, на борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна.

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      Елизавета Мытарева
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