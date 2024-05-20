Жители курорта Европы пригрозили заблокировать аэропорт из-за наплыва туристов

Жители Майорки пригрозили заблокировать аэропорт из-за наплыва туристов летом

Жители испанского острова Майорка пригрозили заблокировать местный аэропорт из-за наплыва туристов летом. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

17 мая активисты из ассоциации «Меньше туризма, больше жизни» провели собрание, на котором обсудили подготовку антитуристического протеста в аэропорту Пальмы — одной из самых загруженных воздушных гаваней в Европе в пиковые летние месяцы. Они планируют приехать туда на машинах, тем самым создав большие пробки на дорогах.

Еще одна задумка активистов — устроить туристам «интенсивное лето». Авторы идеи планируют поселиться в основных отелях популярного курорта, чтобы «расстроить путешественников» и заставить власти прислушаться к ним.

Как сообщает источник, испанцы недовольны тем, что британские и немецкие отдыхающие игнорируют меры властей Майорки по борьбе с употреблением алкоголя. В частности, за распитие спиртного на улицах ввели штраф в размере до 1,3 тысячи фунтов стерлингов (около 149 тысяч рублей), а магазинам, продающим горячительные напитки, запретили работу после 21:30.

Жители Майорки регулярно жалуются на поведение приезжающих на остров туристов. В мае толпа девушек в бикини прогулялась по городу Пальма и вызвала негодование испанцев. До этого еще один иностранец прошелся по центру курорта в трусах, спровоцировав волну критики.