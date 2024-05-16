Толпа туристок в бикини прогулялась по городу в Европе и попала на видео

Daily Mail: туристки в бикини прогулялись по городу на Майорке и попали на видео

Толпа туристок в бикини прогулялась по городу Пальма на испанском острове Майорка и попала на видео. Ролик возмутил местных жителей, сообщает Daily Mail.

На записи видно, как пять раздетых женщин идут по улице европейского города, а очевидцы оборачиваются им вслед. Испанцы назвали поведение девушек отвратительным и призвали власти курорта «остановить это унижение».

Ранее неизвестный турист прошелся по центру популярного европейского курорта Майорка в трусах и разгневал местных жителей. Иностранца сфотографировали на испанском острове очевидцы.