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20:44, 21 мая 2024Ценности

49-летняя Ева Лонгория вышла на публику в откровенном образе

Актриса Ева Лонгория пришла на Каннский фестиваль в бежевом прозрачном платье

Фото: Andreas Rentz / Getty Images

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория посетила Каннский фестиваль в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

49-летняя звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» вышла на публику в бежевом прозрачном платье, расшитом блестящими элементами. При этом она отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя оголенную грудь.

Кроме того, Лонгория надела серебряные босоножки и множество украшений. Вдобавок ей собрали волосы в высокий пучок и сделали макияж в нейтральных тонах.

Ранее в мае Ева Лонгория оконфузилась на Каннском кинофестивале из-за разреза платья. На одном из размещенных кадров было видно, что во время спуска с лестницы знаменитость запуталась в платье и случайно показала публике нижнее белье.

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      Екатерина Ештокина
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