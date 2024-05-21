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08:37, 21 мая 2024Мир

Байден потребовал от Конгресса поддержать законопроект о границе

Байден потребовал от республиканцев в Конгрессе поддержать закон о границе
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден в телефонных разговорах со спикером Палаты представителей Конгресса Майком Джонсоном и лидером республиканского меньшинства в Сенате Митчем Макконнеллом потребовал поддержать проект закона об обеспечении безопасности южной границы страны. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны при победе на выборах главы государства в ноябре.

7 мая американский предприниматель Илон Маск заявил, что приезд в США непроверенных нелегальных мигрантов станет катастрофой для США. Он отметил приверженность ускорению легальной иммиграции. При этом бизнесмен обратил внимание на важность обеспечения безопасности южной границы США.

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      Юлия Мискевич
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