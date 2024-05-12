Трамп обещал запечатать границу США при победе на выборах

Трамп обещал закрыть южную границу США при победе на выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны при победе на выборах главы государства в ноябре. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге в штате Нью-Джерси, на котором собралось от 80 до 100 тысяч человек, Байден подчеркнул, что намерен «запечатать» границу США.

«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию … и отправлю нелегальных союзников (действующего президента США — прим. "Ленты.ру") Джо Байдена домой — туда, где им самое место», — обещал он.

Политик также заверил, что после его повторного прихода к власти в США начнется «самая масштабная в американской истории операции по депортации».

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

