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05:16, 12 мая 2024Мир

Трамп обещал запечатать границу США при победе на выборах

Трамп обещал закрыть южную границу США при победе на выборах
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Curtis Means / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что закроет южную границу страны при победе на выборах главы государства в ноябре. Его слова приводит РИА Новости.

На митинге в штате Нью-Джерси, на котором собралось от 80 до 100 тысяч человек, Байден подчеркнул, что намерен «запечатать» границу США.

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«В первый же день работы моей новой администрации я запечатаю южную границу, положу конец этому нашествию … и отправлю нелегальных союзников (действующего президента США — прим. "Ленты.ру") Джо Байдена домой — туда, где им самое место», — обещал он.

Политик также заверил, что после его повторного прихода к власти в США начнется «самая масштабная в американской истории операции по депортации».

Ранее Трамп предложил Байдену провести дебаты в Белом доме. «В любое время, где угодно, в любом месте. Давай, Джо. Давай дебатировать!» — пригласил политика Трамп. В ответ Байден попросил организовать эту встречу.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. Дональд Трамп и Джо Байден рассматриваются как главные кандидаты на пост.

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      Марина Совина
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