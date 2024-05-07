Маск назвал рецепт катастрофы для США

Маск назвал нелегальную миграцию рецептом катастрофы для США

Попадание в США большого количество непроверенных нелегальных мигрантов является рецептом катастрофы для страны, считает предприниматель Илон Маск. Об этом он заявил на конференции в Институте Майкла Милкена.

«Иммиграция огромного числа непроверенных людей — это рецепт катастрофы. Я за ускорение процесса легальной иммиграции, но также за безопасность южной границы», — сказал миллиардер, назвав легальную иммиграцию в США «кафкианским, долгим, странным процессом». При этом нелегальный переход через южную границу в страну он посчитал чрезмерно простым.

В январе Илон Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции. Осенью 2023 года Маск обвинял американских политиков за избыток внимания к проблемам Украины. Тогда же он призвал власти США разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.

