Илон Маск обвинил власти США в потворстве нелегальной миграции

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной иммиграции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Эта администрация активно помогает нелегальной иммиграции», — обвинил он американские власти.

Осенью 2023 года Маск осудил американских политиков за избыток внимания к проблемам Украины. Он также призвал власти США разобраться в ситуации и думать о том, как можно остановить бесконтрольный поток мигрантов на американскую территорию.

