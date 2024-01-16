Трамп пообещал «запечатать» южную границу США в случае победы на выборах

Бывший американский лидер США Дональд Трамп пообещал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году «запечатает» южную границу страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, в случае его победы на выборах уровень депортации мигрантов из США достигнет показателей времен администрации Дуайта Эйзенхауэра.

Трамп также назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «наихудшим президентом, уничтожающим свою страну». Он призвал все политические силы в США объединиться и «выправить ситуацию».

Ранее сообщалось, что Трамп лидирует среди всех претендентов на предварительных выборах кандидата от Республиканской партии в штате Айова. По данным NBC, за политика выразили готовность проголосовать около половины избирателей.

В октябре Трамп обвинил нынешнего американского лидера Джо Байдена во «вторжении» в США мигрантов и террористов. Политик раскритиковал нынешнего главу Белого дома за действующую миграционную политику и отказ строить стену на границе с Мексикой до «срочной необходимости».