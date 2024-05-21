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18:50, 21 мая 2024Мир

Боррель призвал выполнить решение МУС по аресту Нетаньяху

Боррель призвал страны, признающие МУС, выполнить решение по аресту Нетаньяху
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны, признающие Международный уголовный суд (МУС), выполнить решение прокурора, запросившего выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву. Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения Суда», — говорится в публикации.

Ранее Боррель заявил, что принял к сведению решение прокурора МУС Карим Хана ходатайствовать о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.

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      Лина Пивоварова
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