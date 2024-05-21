Боррель призвал выполнить решение МУС по аресту Нетаньяху

Боррель призвал страны, признающие МУС, выполнить решение по аресту Нетаньяху

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны, признающие Международный уголовный суд (МУС), выполнить решение прокурора, запросившего выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Мандат МУС как независимого международного учреждения заключается в преследовании наиболее тяжких преступлений согласно международному праву. Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения Суда», — говорится в публикации.

Ранее Боррель заявил, что принял к сведению решение прокурора МУС Карим Хана ходатайствовать о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта.