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23:26, 20 мая 2024Мир

Боррель оценил заявление прокурора МУС о намерении просить ордер Нетаньяху

Боррель ответил на заявление прокурора МУС о намерении просить ордер Нетаньяху
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель принял к сведению ходатайство прокурора Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Все страны — члены МУС обязаны выполнять решение суда, подчеркнул Боррель в соцсети X.

«Я принимаю к сведению решение прокурора МУС ходатайствовать о выдаче ордеров на арест Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта», — указано в сообщении.

Ранее Нетаньяху отверг обвинения МУС, обвинив гаагского прокурора Карима Хана в антисемитизме. Политик подчеркнул, что ни одно решение любого международного форума или гаагского суда не помешает Израилю победить палестинское движение ХАМАС в секторе Газа.

20 мая Хан запросил выдачу ордера на арест Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. Президент Израиля Ицхак Герцог назвал это решение «крахом для мировой судебной системы».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьер-министра.

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      Марина Совина
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