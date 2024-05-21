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17:04, 21 мая 2024Экономика

В российском городе супружеская пара обманывала желающих снять жилье

Жители Читы собирались снять жилье и наткнулись на аферистов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жители Читы, собираясь снять квартиру, попались в сети супругов-аферистов. Детали произошедшего раскрывает пресс-служба регионального управления МВД.

Объявление о долгосрочной аренде жилья размещалось в сети. Пара приглашала клиентов на просмотр квартиры, после чего просила внести предоплату в размере 30 тысяч рублей. В действительности же жилплощадь не принадлежала авторам объявления, и, получив деньги, злоумышленники просто переставали выходить на связь. Супругам удалось обмануть двоих читинцев.

Пострадавшие обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Большой популярностью данная схема пользуется среди арендодателей-посуточников. Уличить мошенников можно, обнаружив одинаковые фотографии в разных объявлениях. Также специалисты советуют лично участвовать в сделке и контролировать перевод денежных средств.

Ранее житель Хабаровска выдал себя за собственника квартиры и сдал ее в аренду. На вырученные деньги он улетел в Москву.

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      Виктория Клабукова
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