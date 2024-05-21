Названы полезные для дачного участка животные

Эксперт Туманов: ящерицы, лягушки и ежи помогут избавиться от вредителей

Не все животные, обитающие на дачном участке, являются вредителями. Какие зверьки полезны для огорода, «Пятому каналу» рассказал председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

В борьбе с вредителями помогут ящерицы. Они питаются мухами, слизнями, саранчой и медведками. Их присутствие на участке останется незаметным: они скрываются от людей и охотятся в зарослях. Другой садовый помощник — скворец. Животной пищей он выкармливает птенцов. Также участку не навредят воробьи — эти птицы питаются зернами, поэтому избавят огород от семян сорняков. Кроме того, воробей — единственная птица, которая питается личинками яблонного цветоеда. Другие пернатые не могут добраться до них в бутонах яблони.

Возле дачи нередко селятся мухоловки, ласточки, синицы, горихвостки и трясогузки — они также полезны в борьбе с вредителями. А ранней весной грачи находят в земле майских жуков, проволочников и полевок. Для защиты посадок от птиц можно накрывать их специальной защитной сеткой или агроволокном либо использовать пугала. Но после сбора урожая специалист советует вновь привлекать птиц на участок и подкармливать.

Не помешают дачному участку ежи — они поедают многих вредителей, а также охотятся на мышей и змей. Животные прячутся в высокой траве и кустах, подальше от людей. Кормить их молоком строго воспрещается — ежи его плохо усваивают, предупреждает Туманов, а на иголках нередко бывают паразиты и клещи. От слизней, мотыльков и гусениц сад защитят лягушки. Достаточно иметь поблизости водоем и заросли травы. В паучью паутину попадаются ногохвостки, моль, листовертка и тля, а землеройки питаются личинками, слизнями, мокрицами и гусеницами.

Добрую службу участку сослужит крот. Он охотится на червяков и гусениц, а также, как никто другой, уничтожает личинки майского жука, которые подъедают корни растений. Несмотря на то что крот является хищником, он досаждает садоводам рытвинами. Ранее дачникам рассказали, как гуманно отпугнуть этих животных от участка. Для этого можно использовать кофейную гущу и чеснок.