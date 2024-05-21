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18:11, 21 мая 2024Экономика

Два российских теплохода затонули из-за льда

Два российских теплохода затонули из-за ледохода на реке Лене в Якутии

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

На реке Лене в Якутии затонули два российских теплохода. Суда не справились с ледоходом, сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о теплоходах «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский», которые находились на зимнем отстое недалеко от поселка Жиганск в 760 километрах от Якутска. Ледяные массы потопили оба корабля.

Уточняется, что из людей никто не пострадал. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Специалисты дадут официальную оценку инциденту и выяснят точную причину, по которой теплоходы пошли на дно.

Ранее в Якутии собрались повторно взорвать реку Вилюй, чтобы освободить ее ото льда. Затор находится вниз по течению от устья реки Марха у острова Сата. Из-за него поднимается уровень воды в реке Вилюй — он опасен возможным подтоплением города Нюрба и села Антоновка, пояснили специалисты.

По словам председателя правительства республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова, вода уже достигла села Жархан — подтоплены семь домовладений и два коровника. В зоне риска также находятся школа, детский сад и еще 15 домов.

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      Нина Ташевская
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