Два российских теплохода затонули из-за льда

Два российских теплохода затонули из-за ледохода на реке Лене в Якутии

На реке Лене в Якутии затонули два российских теплохода. Суда не справились с ледоходом, сообщает Telegram-канал «112».

Речь идет о теплоходах «Софрон Данилов» и «Капитан Бурковский», которые находились на зимнем отстое недалеко от поселка Жиганск в 760 километрах от Якутска. Ледяные массы потопили оба корабля.

Уточняется, что из людей никто не пострадал. На место происшествия выехали следователи и криминалисты. Специалисты дадут официальную оценку инциденту и выяснят точную причину, по которой теплоходы пошли на дно.

Ранее в Якутии собрались повторно взорвать реку Вилюй, чтобы освободить ее ото льда. Затор находится вниз по течению от устья реки Марха у острова Сата. Из-за него поднимается уровень воды в реке Вилюй — он опасен возможным подтоплением города Нюрба и села Антоновка, пояснили специалисты.

По словам председателя правительства республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова, вода уже достигла села Жархан — подтоплены семь домовладений и два коровника. В зоне риска также находятся школа, детский сад и еще 15 домов.