В российском регионе собрались взорвать реку

В Якутии повторно взорвут реку Вилюй, чтобы освободить ее ото льда

В Нюрбинском районе Якутии собрались повторно провести взрывные работы на реке Вилюй. Это нужно, чтобы освободить ее ото льда, пишет «Российская газета».

Затор находится вниз по течению от устья реки Марха у острова Сата. Из-за него поднимается уровень воды в реке Вилюй — он опасен возможным подтоплением города Нюрба и села Антоновка. По словам председателя правительства республики Саха (Якутия) Дмитрия Садовникова, вода уже достигла села Жархан — подтоплены семь домовладений и два коровника. В зоне риска также находятся школа, детский сад и еще 15 домов.

Ледоход может поднять уровень воды до опасных отметок у населенных пунктов Кыллайы, Чериктей и Дыгдал Усть-Алданского района. У поселка Зырянка вероятны подвижки льда и подтопление взлетно-посадочной полосы местного аэропорта, рассказали в МЧС.

Ранее Амурский залив у берегов Владивостока окрасился в необычный цвет — вода местами приобрела желтый оттенок. По словам ученых, они вызваны пыльцой хвойных деревьев.