Еще одному фигуранту избрали меру пресечения по делу о торговле приемными детьми

Главе МП из Алтайского края избрали домашний арест по делу о торговле детьми

Преображенский районный суд Москвы избрал меру пресечения в отношении еще одного фигуранта по уголовному делу о торговле приемными детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По версии следствия, Наталья Душкина, занимающая должность начальника миграционного пункта (МП) ОП по Советскому району МО МВД России «Белокурихинский» в Алтайском крае, объединилась в организованную группу вместе с Юлией Логиновой и Натальей Патокой. Вместе с другими участниками группы они осуществляли преступную деятельность, связанную в незаконным оборотом новорожденных детей.

Душкина пробудет под домашним арестом с установленными на этот период ограничениями до 16 июня. Она обвиняется по статьям 127.1 («Торговля людьми») и 150 («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления») УК РФ.

Ранее тот же суд арестовал еще двух фигуранток дела — Зухру Мусалаеву и Анну Куликову.

Проверка Юлии Логиновой началась после поступления сведений из лечебного учреждения о наличии в крови одного из ее сыновей лекарства, запрещенного к применению при его заболевании. В отношении его матери было возбуждено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что у нее на воспитании находится 15 несовершеннолетних детей.

