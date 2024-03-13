Еще двух фигуранток дела о торговле приемными детьми заключили под стражу

Суд в Москве арестовал еще двух фигуранток дела о торговле детьми до 16 апреля

Преображенский суд Москвы арестовал еще двух фигуранток дела о торговле приемными детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, речь идет о Зухре Мусалаевой и Анне Куликовой. Женщины пробудут под стражей до 16 апреля, их дела объединены в одно производство вместе с делом ранее арестованной матери 15 детей Юлии Логиновой. Другие подробности не сообщаются.

Как уточнила столичная прокуратура, проверка Логиновой началась после поступления сведений из лечебного учреждения о наличии в крови мальчика 2015 года рождения лекарства, запрещенного к применению при его заболевании. В отношении его матери было возбуждено уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что она воспитывает 15 несовершеннолетних детей.

Женщину арестовали 18 октября 2023 года. Вместе с ней в СИЗО отправили двух ее предполагаемых сообщниц — Наталью Патоку и Фирузу Усканову. Всем им предъявлено обвинение по статье о торговле людьми.

Ранее стало известно, что одна из жительниц Дагестана продала дочь 2019 года рождения Логиновой из-за проблем с деньгами и многочисленных долгов.