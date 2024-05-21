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14:06, 21 мая 2024Мир

Лавров напомнил о санкциях США на авиазапчасти в связи со случившимся с Раиси

Лавров: санкции США на поставки авиазапчастей подвергают риску жизни людей

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Санкции США в области авиации и запрет на поставки авиазапчастей подвергают риску жизни людей. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя уход из жизни президента Ирана Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы, сообщает РИА Новости.

«Американцы от этого открещиваются, но на самом деле, и в других странах, против которых США объявляют санкции, не поступают запчасти для американской техники, в том числе авиационной. Речь о сознательном нанесении ущерба простым гражданам, которые пользуются транспортными средствами», — заявил министр.

Лавров также напомнил о словах бывшего министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа, заявившего, что США подвергают риску человеческие жизни, «вводя санкции, которые включают в себя запрет на поставку запчастей для американской авиационной техники».

Ранее стало известно, что потерпевший крушение в Иране вертолет Bell-212 был американского производства. Отмечалось, что в стране уже были случаи аварий с вертолетами данной модификации.

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      Елизавета Мытарева
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