Macan остановил концерт из-за брошенного на сцену предмета
Российский хип-хоп-исполнитель Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) остановил концерт в Перми из-за брошенного на сцену предмета. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».
Отмечается, что во время выступления артиста один из зрителей кинул в него кейс от наушников, после чего исполнитель попросил команду выключить музыку.
«Вы че — бейсболисты? Вы че кидаетесь? Я в натуре тебя вычислю и принесу тебе потом их [кейс] обратно», — отреагировал певец, после чего продолжил свое выступление.
В апреле музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Косолапова лучшим артистом России.
Ранее первый вице-президент компании Crocus Group, певец Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, дал свой первый концерт после теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».