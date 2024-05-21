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15:09, 21 мая 2024Культура

Macan остановил концерт из-за брошенного на сцену предмета

Macan остановил концерт в Перми после брошенного на сцену кейса для наушников
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Российский хип-хоп-исполнитель Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) остановил концерт в Перми из-за брошенного на сцену предмета. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь | новости».

Отмечается, что во время выступления артиста один из зрителей кинул в него кейс от наушников, после чего исполнитель попросил команду выключить музыку.

«Вы че — бейсболисты? Вы че кидаетесь? Я в натуре тебя вычислю и принесу тебе потом их [кейс] обратно», — отреагировал певец, после чего продолжил свое выступление.

В апреле музыкальный продюсер Иосиф Пригожин назвал Косолапова лучшим артистом России.

Ранее первый вице-президент компании Crocus Group, певец Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, дал свой первый концерт после теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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