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10:36, 20 мая 2024Культура

Эмин Агаларов впервые дал концерт после теракта в «Крокусе»

Агаларов возобновил концертную деятельность после теракта в «Крокусе»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Первый вице-президент компании Crocus Group, певец Эмин Агаларов, выступающий под псевдонимом EMIN, дал свой первый концерт после теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает KP.RU.

Исполнитель выступил в Дербенте, Дагестан, перед 700 зрителями. Отмечается, что это первый концерт артиста за последние два месяца.

Этим концертом в этом потрясающем месте мне хочется еще раз обозначить важность благотворительного направления. Все средства будут отправлены в пользу подопечных нескольких фондов, с которыми мы уже сотрудничали, а также в Фонд Муслима Магомаева на адресую помощь пострадавшим в "Крокусе"

Эмин Агаларов

Во время выступления певцу подарили ковер, на котором был выткан портрет маленького Агаларова с исполнителем Муслимом Магомаевым. Сам EMIN также сказал, что пожар в концертном зале после теракта уничтожил все, кроме музея Магомаева. Артист признался, что не знает, как так получилось.

«Вы все знаете, что "Крокус Сити Холл" весь сгорел. Сохранился только музей Магомаева, чье имя носил зал — его компьютер, его костюмы. Это единственное, что осталось», — отметил Агаларов.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу по людям и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.

Ранее писатель и публицист Захар Прилепин объяснил, почему мировые звезды, у которых были гастроли в России, молчат о теракте в «Крокус Сити Холле».

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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