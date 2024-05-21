Минобороны России раскрыло цель проведения учений нестратегических ядерных сил
Учения российских нестратегических ядерных сил стали ответом на провокационные заявления представителей государств Запада, их целью является сохранение боеготовности для защиты суверенитета страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает во вторник, 21 мая, ТАСС.
Первый этап учений стартовал в Южном военном округе (ЮВО) 21 мая. Как пояснили в военном ведомстве, происходит отработка учебно-боевых задач получения и снаряжения тактических ядерных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», а также скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.
6 мая стало известно, что Генеральный штаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений ЮВО с привлечением авиации и сил военно-морского флота. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.