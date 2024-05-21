Минобороны России раскрыло цель проведения учений нестратегических ядерных сил

Минобороны РФ: учения нестратегических ядерных сил — ответ на провокации Запада

Учения российских нестратегических ядерных сил стали ответом на провокационные заявления представителей государств Запада, их целью является сохранение боеготовности для защиты суверенитета страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает во вторник, 21 мая, ТАСС.

Первый этап учений стартовал в Южном военном округе (ЮВО) 21 мая. Как пояснили в военном ведомстве, происходит отработка учебно-боевых задач получения и снаряжения тактических ядерных боеприпасов для ракетного комплекса «Искандер», а также скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению ракетных пусков.

6 мая стало известно, что Генеральный штаб России начал подготовку к проведению учений ракетных соединений ЮВО с привлечением авиации и сил военно-морского флота. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.