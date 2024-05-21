Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:40, 21 мая 2024Экономика

Объявился еще один наследник Мордюковой

Внук Нонны Мордюковой Владимир заявил о претензиях на квартиру артистки

Фото: Рухкян Давид / РИА Новости

В борьбу за квартиру Нонны Мордюковой вступил ее младший внук Владимир. О претензиях на наследство советской актрисы рассказали в передаче «Светская хроника» на Пятом канале.

Свои права на жилье народной артистки заявил сын актера Владимира Тихонова и фигуристки Натальи Егоровой. «Влияние, перепрограммирование. Чтобы нам ничего не досталось. Ни себе, ни людям, как говорится… Будем разбираться, будем думать, как нам… Очень бы хотелось, чтобы Володе хоть что-то досталось от родной, любимой бабушки», — сообщила Егорова.

«Она очень была рада, когда родился Вовочка. Она увидела его и сказала: "Это будет аристократ"», — вспоминает она. Однако все изменилось после кончины супруга Владимира: актриса резко охладела к внуку и невестке. По словам кинокритика Илоны Егиазаровой, у Мордюковой сложилось убеждение, что Наталья не уберегла ее сына. «Отдала распоряжение своему окружению, близким, чтобы она больше никогда их не видела: ни внука, ни свою невестку», — рассказала собеседница телеканала.

Повзрослев, внук Владимир признался, что всю жизнь хотел общаться с бабушкой и переживал из-за ее равнодушия. Теперь он намеревается получить свою часть наследства и не боится судебных тяжб.

Спорная жилплощадь изначально досталась в наследство сестре Наталье. Женщина оформила договор ренты на своих племянниц. Муж одной из них, Елены, позднее выкупил квартиру целиком, из-за чего и разгорелся конфликт. Жаркие споры продолжаются уже полтора года и возобновились зимой 2024 года. В феврале наследники решили обратиться в Следственный комитет. Юристы, однако, заявляют, что квартира не подлежит повторному разделу.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      В ОНК отреагировали на первый комментарий отца бежавшей от родни чеченки

      Microsoft представила компьютеры с ИИ

      Путин освободил своего советника Толстого от должности

      На Украине женщинам-врачам запретили идти на работу без справки из военкомата

      Ветеран труда в российском городе оказалась вынуждена собирать дождевую воду

      Застройщиков уличили в обмане россиян с площадью квартир

      Россиянкам раскрыли опасность создания «кукольного» носа с помощью пластики

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше