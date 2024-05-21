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14:20, 21 мая 2024Мир

На Западе заявили о спасении Нетаньяху ордером МУС на арест

Politico: ордер МУС на арест Нетаньяху спас его правительство

Фото: Amir Cohen / Pool / Reuters

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху спас его правительство на фоне разногласий с рядом министров о проведении операции в секторе Газа. Об этом сообщает газета Politico.

«Как раз тогда, когда казалось, что дни Биньямина Нетаньяху у власти наконец сочтены, на помощь ему пришел Международный уголовный суд», — отмечается в материале издания.

В частности, правительство Нетаньяху находилось в состоянии кризиса, так как один из министров, генерал в отставке Бенни Ганц, пригрозил уйти с поста в том случае, если премьер не представит свой план будущего Газы. Однако решение МУС арестовать главу правительства сводит на нет текущие конфликты.

Кроме того, выдача инстанцией ордера вызвала негативную реакцию у израильской оппозиции. Экс-премьер Израиля и лидер центристской партии «Еш Атид» Яир Лапид назвал решение МУС «катастрофой» и выразил надежду, что Конгресс США осудит данное решение.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пообещал МУС ввести санкции после запроса ордера на арест Нетаньяху. Он также назвал произошедшее «возмутительным решением» и «настоящей пощечиной независимой судебной системе Израиля».

Также государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон отвергает требование прокурора МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху. Он подчеркнул, что подобные решения ставят под угрозу усилия по освобождению заложников палестинского радикального движения ХАМАС.

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      Максим Габриелян
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