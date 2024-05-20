Сенатор США пригрозил МУС санкциями из-за ордера на арест Нетаньяху

Сенатор Грэм пообещал МУС ввести санкции после запроса ордера на арест Нетаньяху

Американский сенатор Линдси Грэм (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) пообещал Международному уголовному суду (МУС) ввести санкции после запроса ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает The Hill.

«Это возмутительное решение — настоящая пощечина независимой судебной системе Израиля, которая славится своей независимостью. Я буду лихорадочно работать с коллегами в Конгрессе США, чтобы ввести осуждающие санкции против МУС», — заявил американский сенатор.

20 мая прокурор МУС в Гааге Карим Хан запросил выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также министра обороны страны Йоава Галанта. МУС считает, что они могут нести ответственность за военные преступления израильской армии в ходе боевых действий в секторе Газа и преступления против человечности как минимум с 8 октября 2023 года.