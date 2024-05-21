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18:41, 21 мая 2024Экономика

Россиянам назвали новую причину подорожания китайских автомобилей

Autonews: цены на автомобили и запчасти из Китая вырастут из-за дорогого фрахта

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Китайским машинам, которые продаются в России, грозит новое подорожание — примерно на 150 долларов за каждую, или на 13,5 тысячи рублей. Об этом со ссылкой на мнения опрошенных экспертов пишет Autonews.

Причиной роста цен станет рекордное за последние 1,5 года повышение ставок фрахта контейнеров. В мае в поставке в Москву они в среднем стали на 300 долларов дороже, утверждает основатель и старший партнер компании Optimalog Георгий Властопуло. В отдельных случаях речь идет о повышении на 500-800 долларов, а при поставках через Белоруссию — на 800-1500 долларов.

В том числе проблемой становится дисбаланс импорта и экспорта, то есть ситуация, когда из России вывозится очень мало товаров в контейнерах, хотя поставки в страну идут в основном в них. Китайская сторона была вынуждена повысить тарифы из-за дефицита контейнеров, потому что вывозить их из России невыгодно.

Стоимость повышения взята из расчета, что в 40-футовый контейнер помещаются две машины. Кроме того, ситуация может привести к задержкам поставок, хотя эти вещи не связаны напрямую. Эффект от изменения стоимости возникнет не моментально, ожидают эксперты — скорее всего, он растянется на два-три месяца.

Ранее основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев предупредил, что из-за намерения властей регулярно повышать утилизационный сбор из продажи в стране могут пропасть многие хорошие автомобили, например, Changan Alsvin, Omoda и вся линейка калининградского «Автотора».

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      Платон Щукин
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