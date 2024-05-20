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09:06, 20 мая 2024Экономика

Контейнерные перевозки из Китая в Россию резко подорожали

ЦЦИ: цены на железнодорожные контейнерные перевозки из КНР в РФ выросли на $300

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В мае 2024 года стоимость железнодорожных контейнерных перевозок грузов из Китая в Россию резко выросла. В сравнении с апрелем показатель увеличился в среднем на 300 долларов, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Так, стоимость услуги на маршруте из Сианя в Москву с начала последнего месяца весны увеличилась на 5,6 процента и достигла уровня в 5 тысяч долларов за стандартный 40-футовый контейнер (FEU). В свою очередь, цены на доставку грузов из Чунцина в российскую столицу выросла на 5,2 процента, до 5050 долларов, из Шанхая — на 6,4 процента, до 5647 долларов, а из Гуанчжоу — на 7,8 процента, до 5674 долларов.

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Аналитики связывают подобную динамику, в первую очередь, с нехваткой контейнеров в Китае, дефицит особенно ощущается на припортовых станциях. На этом фоне ставки выдачи контейнеров в КНР за последнее время выросли с 1,3-1,5 тысячи долларов в апреле до 1,8-2 тысяч в мае. Вместе с существенным удорожанием тарифов трудности с доставкой грузов железнодорожным транспортом из Китая в Россию стали возникать на всех ключевых маршрутах — в Москву, Новосибирск и Екатеринбург, пришли к выводу эксперты.

Еще одним препятствием к увеличению поставок из Китая в Россию являются риски попадания компаний из КНР под вторичные санкции западных стран. В середине апреля агентство Bloomberg сообщило, что на этом фоне китайский экспорт в РФ по итогам марта сократился на 16 процентов. Это стало первым снижением с середины 2022 года.

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      Анатолий Акулов
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