Новые Volga оказались перелицованными китайскими автомобилями

Autonews: новые российские автомобили Volga оказались копиями китайского Changan

Автомобили возрожденного отечественного бренда Volga оказались перелицованными китайскими Changan. Об этом сообщают корреспонденты Autonews, изучившие фотографии новинок.

Седан Volga C40 авторы назвали копией автомобиля Changan Raeton Plus. При этом российский производитель полностью поменял облик передней части машины — у модели Volga совершенно другой бампер и решетка радиатора. По габаритам (4800 миллиметров в длину, 1825 миллиметров в ширину и 1465 миллиметров в высоту) Raeton Plus немного уступает Toyota Camry, при этом машина больше, чем «Москвич 6».

Кроссовер Volga K30 представляет собой переделанный Oshan X5 Plus (суббренд Changan). Во внешний вид авто были внесены те же изменения — машина получила новые бампер и решетку радиатора. Еще один кроссовер Volga K40 — перелицованный Changan Uni-Z, который не представлен на российском рынке. Авторы издания отметили, что фотографий передней части этой машины российского бренда пока нет, но задняя ничем не отличается от Uni-Z.

Новые автомобили бренда Volga были впервые показаны на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2024) в Нижнем Новгороде. Сообщалось, что выпуск машин стартует в 2024 году, а в 2025-м производство перейдет на режим полного цикла.

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал автомобили возрожденного отечественного бренда из-за китайского руля. Он отметил, что новые модели выглядят современно, однако обратил внимание на то, что далеко не все детали машин производятся в РФ.