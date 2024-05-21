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21:11, 21 мая 2024Мир

Основатель американской ЧВК заявил об устаревшем оружии США на Украине

Основатель ЧВК Blackwater Принс: США передают Украине устаревшее оружие

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

США передают Украине устаревшее оружие, которое не меняет ситуации в конфликте. Об этом заявил основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс в интервью Такеру Карлсону.

«Если мы отправляем что-то сделанное десять лет назад, сейчас это стоит в четыре, в пять раз больше. Это огромная афера, оплаченная Пентагоном, который не умеет покупать эффективно с экономической точки зрения. Это не меняет исход боев», — отметил он.

По его словам, украинский конфликт давно стоило урегулировать путем переговоров, однако администрация президента США Джо Байдена верит, что американское оружие спасет ситуацию, но это не так.

Ранее бывший советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, конфликт на Украине закончен, поскольку в Вооруженных силах Украины больше некому воевать. По его словам, украинской армии прежде всего не хватает квалифицированных кадров для использования западной военной техники.

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      Семен Александров
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