Пашинян встретился с замглавы ЦРУ
Премьер Армении Пашинян встретился с замглавы ЦРУ Коэном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем главы ЦРУ Дэвидом Коэном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.
Сообщается, что Пашинян принял делегацию ЦРУ во главе с Коэном. «Были обсуждены вопросы как двусторонней повестки Армения — США, так и международной повестки», — говорится в сообщении.
Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает США и Европу своими основными партнерами. Армения, отметил он, выбрала путь демократии.
По словам Пашиняна, его страна готова вступить в Евросоюз уже в 2024 году.