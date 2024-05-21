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14:44, 21 мая 2024Бывший СССР

Пашинян встретился с замглавы ЦРУ

Премьер Армении Пашинян встретился с замглавы ЦРУ Коэном
Никол Пашинян

Никол Пашинян . Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем главы ЦРУ Дэвидом Коэном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Сообщается, что Пашинян принял делегацию ЦРУ во главе с Коэном. «Были обсуждены вопросы как двусторонней повестки Армения — США, так и международной повестки», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает США и Европу своими основными партнерами. Армения, отметил он, выбрала путь демократии.

По словам Пашиняна, его страна готова вступить в Евросоюз уже в 2024 году.

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      Алевтина Запольская
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