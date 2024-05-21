Премьер Армении Пашинян встретился с замглавы ЦРУ Коэном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с заместителем главы ЦРУ Дэвидом Коэном. Об этом сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Сообщается, что Пашинян принял делегацию ЦРУ во главе с Коэном. «Были обсуждены вопросы как двусторонней повестки Армения — США, так и международной повестки», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна считает США и Европу своими основными партнерами. Армения, отметил он, выбрала путь демократии.

По словам Пашиняна, его страна готова вступить в Евросоюз уже в 2024 году.