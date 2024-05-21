Популярная голливудская актриса кардинально сменила имидж

Популярная голливудская актриса Джессика Бил кардинально сменила имидж и показала результат на видео. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вначале 42-летняя жена певца Джастина Тимберлейка предстала перед камерой с белой футболке с цветным принтом, распустив длинные светлые волосы. Затем звезда надела белый топ, серый пиджак и джинсы, продемонстрировав новую короткую стрижку.

Образ она дополнила массивной золотой цепью и сделала макияж в нейтральных оттенках.

В марте Джессика Бил снялась в честь своего дня рождения в откровенном наряде, приняв необычную позу на фото. На размещенных снимках знаменитость примерила черные капроновые чулки, мини-юбку в тон и туфли на высоких каблуках.